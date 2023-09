Zaniolo, la notte di sesso a Roma raccontata negli audio: accusato di revenge porn chi li ha diffusi su WhatsApp

di Redazione web

Gli audio che raccontano una notte di sesso a Roma di Nicolò Zaniolo, finiscono in procura. Valerio B., ragazzo di 20 anni che li diffuse per primo, è indagato con l'accusa di revenge porn. Gli audio erano circolati sulle chat WhatsApp di mezza Roma lo scorso febbraio. La voce di una ragazza raccontava i dettagli a luci rosse di un'avventura con il calciatore, in quel periodo ancora alla Roma.

Nicolò Zaniolo, Sofia Costantini è la nuova fiamma: «Abbiamo passato una notte insieme a Ibiza. Un bomber? Se la cava»

Follia Zaniolo, espulso dopo soli sei minuti in Turchia: calci e pugni contro il tunnel degli spogliatoi VIDEO

Gli audio a luci rosse

A difendere il giovane che ha diffuso gli audio è l'avvocato Leonardo D’Erasmo che osserva come «l’imputazione sia sbagliata, perché è la ragazza ad annunciare di volerlo inviare a terzi» - ascolta e subito, come ammetterà, gira i quattro vocali ad altre persone, riporta Il Corriere della Sera.

Nel racconto, si parla di un incontro a luci rosse avvenuto al parco tra Zaniolo e una giovane conosciuta in discoteca.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Settembre 2023, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA