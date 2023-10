Neymar e Bruna Biancardi, è nata la figlia Mavie: «Completi le nostre vite»

di Redazione web

Neymar e Bruna Biancardi hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia insieme, Mavie. La coppia ha condiviso con i loro follower i primi scatti di una famiglia felice, poche ore dopo la nascita della bambina.

«La nostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita. Benvenuta, figlia mia! Sei già molto amato da noi.. grazie per averci scelto», hanno scritto i genitori che tenevano in braccio Mavie, innamorati.

Neymar e Bruna avevano annunciato la gravidanza sempre sui loro profili social.

Neymar e Bruna, l'annuncio della gravidanza

«Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici. Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni e le zie che ti vogliono già tanto bene! Vieni presto piccola, ti aspettiamo!», avevano scritto Neymar e Bruna Biancardi per annunciare l'arrivo della piccola Mavie.

