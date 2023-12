Milan a Newcastle, Pioli chiede l'impresa. Torna Leao, ma sarà una mission impossible

di Luca Uccello

Ci siamo. «Siamo al primo bivio di stagione». Per il Milan è come se fosse «una finale». E il Milan non può perderla, non può uscire dall'Europa. Non può. E farà di tutto per vincere. «Abbiamo una possibilità, che è quella di vincere senza guardare tanto gli altri. Siamo concentrati su quello, quindi sicuramente le motivazioni, l'attenzione, la concentrazione e la determinazione della squadra saranno al massimo».

Stefano Pioli parla chiaro. Lo ha già fatto alla squadra prima di prendere il volo per l'Inghilterra. Andata e ritorno da vincitore. È questo il biglietto che vuole staccare. «Ci aspettiamo tutti di fare una grande partita contro un avversario che è molto difficile. Dobbiamo far diventare questo momento il nostro momento. Fioretti? Ora lasciamoli stare».

Guardando all'avversario Stefano Pioli sottolinea come in casa il Newcastle ha perso solamente una volta in Champions League contro il Borussia e una volta in tutta la stagione in Premier League contro il Liverpool.

In campo ci sarà Rafael Leao ma anche Christian Pulisic che al St James's Park ha già giocato: «Ci ho già giocato e so che sarà un'tmosfera molto calda. Sarà una sfida importante per entrambe. Per centrare il nostro obiettivo dovremo essere pronti e preparati, non vediamo l'ora di affrontare una partita del genere». Pioli poi parla anche di Sandro Tonali che non sarà in campo per squalifica legata alla triste vicenda legata alle scommesse: «Gli sono molto vicino, con noi è stato un ragazzo molto positivo e molto importante per la crescita della squadra. Mi auguro che questa esperienza gli possa servire a fare meglio in futuro».

