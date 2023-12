Ibrahimovic al Milan, oggi l'annuncio del ritorno. Il ruolo: «Spronerà la squadra e aiuterà Pioli»

di Salvatore Riggio

Atto terzo. Zlatan Ibrahimovic torna al Milan, ma a differenza delle altre due volte non lo fa nelle vesti di giocatore. Bensì, come consulente di Gerry Cardinale, patron del club di via Aldo Rossi, che arriva da un momento delicato. Ad annunciarlo è stato il Financial Times. Arriva in un Milan che ha avuto poca continuità in campionato – è terzo a 29 punti ma lontanissimo dalla vetta, essendo a -9 dall’Inter – ed è a rischio eliminazione dalle coppe europee, non solo dalla Champions.

Lo svedese avrà il delicato compito di spronare la squadra, demoralizzata dopo quest’ultimo mese da incubo. Chissà se il miracolo di Zlatan si ripeterà, come era già accaduto nel gennaio 2020, quando decise di rimettersi in gioco dopo l’esperienza in Mls, ai Los Angeles Galaxy.

L’ex attaccante potrebbe anche fare da mediatore tra società e giocatori e stare più vicino a Stefano Pioli, che per restare aggrappato alla panchina del Diavolo si affida a Rafael Leao, ormai recuperato, alla delicatissima trasferta al St. James Park contro il Newcastle.

Una curiosità: la seconda avventura al Milan di Ibrahimovic iniziò dopo la debacle, una delle più pesanti degli ultimi anni, a Bergamo nel ko per 5-0 del dicembre 2019. Questa sua terza esperienza inizia pochi giorni dopo un’altra sconfitta nella tana dell’Atalanta. Chissà che possa portare nuovamente fortuna.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Dicembre 2023, 11:58

