Milan-Frosinone 3-1, le pagelle: Jovic, Pulisic e Tomori allontanano la crisi. Maignan para e fa assist

di Luca Uccello

MAIGNAN 7,5

Non usa mai le mani ma la faccia. Ma para e regala assist. Fenomenale!

CALABRIA 6

Il capitano si riprende la sua fascia con autorità

TOMORI 6

Scivola, perde il pallone ma per sua fortuna non c’è Bellingham ma Marvin Cuni. Per avere il sei in pagella segna il terzo gol

THEO HERNANDEZ 6,5

La sorpresa di Pioli. Nuovo ruolo, nuovi stimoli. Promosso a pieni voti

FLORENZI 6

Da ricordare solo l’abbraccio con Eusebio Di Francesco

MUSAH 6

Corre tanto, colpisce anche un palo. Ma è in (nettissimo) fuorigioco

REIJNDERS 5,5

Lento e impreciso. Non sembra nemmeno lui (79’ Bennacer ng: Bentornato Ismael!)

LOFTUS-CHEEK 6,5

Spaventa Pioli quando cade, quando si tocca la spalla. Poi si rialza e torna lo schiacciasassi Rubs (79’ Pobega ng)

CHUKWEUZE 5

Altro che Rafael Leao di destra. Il suo bonus se l’è giocato con il Borussia Dortmund. Bonus totalmente inutile… (64’ Adli 6: piedi sempre buoni…)

JOVIC 6,5

Un tiro, un gol, tre punti. Poco ma anche tanto. Fa anche l'assist a Tomori (85’ Camarda ng)

PULISIC 6,5

A fatica si torna a vedere il supereroe Capitan America (78’ Traorè ng)

PIOLI 6

Il Milan non è ancora bello.

