Diego Abatantuono fa dieci anni di polpette con Meatball family. «C'era pure quella dedicata al Milan. Lo scudetto? Non abbiamo due squadre come l'Inter»

Le polpette per Diego Abatantuono sono sempre state uno dei suoi piatti più amati. Un piatto che lo riporta bambino. «La passione delle polpette nasce con mia nonna, con mia mamma. Le polpette sono la mia vita, quella di tante famiglie italiane. Mi ricordano le mie origini pugliesi, quelle milanese e posso dire di averle sempre mangiate. Volevo continuare questa strada ed eccomi a festeggiare oggi un bel compleanno…».

Dieci anni di Meatball family, il ristorante di via Vigevano, zona Navigli, a Milano, un punto di ritrovo per molti. Tanti suoi amici, tanti amanti di un piatto che da Diego si può assaggiare in mille salse. Per davvero. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Classiche con fassona e pomodorino ciliegino, fritte o morbide, con la polenta, di pesce e orientali. E pure vegertariane.

«Se ci pensate ogni famiglia ha la sua ricetta. Ogni Paese del mondo ha la propria ricetta». E da Meatball si entra in un mondo tutto da guastare.

Quella preferita da Diego Abatantuono? «Sempre l'ultima, quella che deve ancora arrivare». E ne arriveranno altre come nuove aperture a Milano e in altre città.

Da grande tifoso del Milan nel 2021 nel menù c'era anche una polpetta dedicata alla sua squadra del cuore. Ma ha raccontato di averla tolta quando ha iniziato a portare sfortuna alla mia squadra del cuore.

E da grande tifoso del Milan alza bandiera bianca sullo scudetto: «Il Milan non può vincerlo: non ha una seconda squadra come l'Inter e poi ha troppi giocatori infortunati...».

