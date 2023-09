Osimhen, il Napoli chiarisce: «Mai voluto offenderlo, è un patrimonio del club»

di Redazione web

Sul caso del video Tiktok del Napoli su Osimhen ecco che arriva la reazione ufficiale del club. «Il Napoli, onde evitare ogni strumentalizzazione sul tema, precisa di non avere mai voluto offendere o prendere in giro Victor Osimhen, patrimonio tecnico della società». Così una nota del club in merito alla tensione con il bomber.

Nella nota si legge: «A dimostrazione di ciò, nel ritiro estivo, il club ha respinto ogni offerta per il suo trasferimento all'estero. È dato di esperienza comune il fatto che sui social, specie TikTok, il linguaggio espressivo è realizzato con leggerezza e creatività, senza aver avuto, nel caso di Osimhen, alcuna intenzione di dileggio. Se avesse percepito una qualsiasi offesa,questa era estranea a ogni volontà del club».

Le parole dell'agente di Osimhen

«Quanto accaduto sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile». Lo ha scritto ieri Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, che ha gelato il club di De Laurentiis con un tweet. Il procuratore ha commentato con durezza il video pubblicato sui social dal Napoli, che ha ironizzato sul rigore sbagliato dal nigeriano nell’ultima gara di campionato contro il Bologna: «Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato.

Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento… — Roberto Calenda (@RobertoCalenda) September 26, 2023

