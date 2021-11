Diretta Napoli-Lazio, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Sarri ritrova il Napoli e lo stadio che lo ha reso grande. Che ora si chiama Diego Armando Maradona, e che oggi (fischio d'inizio alle 20.45) ospita la sua Lazio nel posticipo della 14esima giornata. Spalletti deve fare a meno di Osimhen e Anguissa, davanti sceglie Mertens con Lozano e Insigne. Sarri invece ha ritrovato Immobile (doppietta in Conference League) e schiera il tridente titolare con Felipe Anderson e Pedro.

Segui Napoli-Lazio in diretta

Napoli-Lazio, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. All. Spalletti.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

Dove vedere Napoli-Lazio in tv e streaming

Napoli-Lazio verrà trasmessa in diretta da Dazn e sarà visibile sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In streaming sarà visibile su smartphone, pc o notebook collegandosi al sito o entrando nell'app ufficiale Dazn. Diretta testuale sul sito del Messaggero.

