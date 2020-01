Napoli-Juventus, dalle 20.45 La Diretta Le probabili formazioni

Domenica 26 Gennaio 2020, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la super sfida tra Juventus e Napoli la partita che chiude il programma della 21esima giornata di campionato. I partenopei devono uscire al più presto da una crisi profonda che li attanaglia oramai da mesi, e provare a risalire la china dopo essere sprofondati nella seconda metà della graduatoria; tutt'altro umore si respira in casa Juventus, con i bianconeri in testa alla classifica con 4 lunghezze di vantaggio sull'Inter dopo il 2-1 casalingo sul Parma di domenica scorsa.(4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, C.Ronaldo. All. SarriStanno diventando impresentabili i numeri del Napoli in questa fase della stagione: 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e la vittoria casalinga che manca addirittura dal 2-0 sul Verona del 19 ottobre scorso. Per la Juventus un'unica sconfitta stagionale in trasferta, il 3-1 dell'olimpico subito per mano della Lazio il 7 dicembre scorso.