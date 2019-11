Napoli, ladri a casa di Allan: il calciatore vive in una zona isolata, danneggiata la cassaforte

Sabato 9 Novembre 2019, 12:57

ha denunciato ai carabinieri di Pozzuoli l'ingresso di ladri nella sua abitazione. Il centrocampista brasiliano - che non prende parte in queste ore al ritiro prepartita perché ancora infortunato - avrebbe trovato verso mezzanotte la porta della cassaforte danneggiata.La zona è molto isolata, Allan e la famiglia vivono nella vecchia casa in cui fino al 2013 ha abitato Mazzarri. La sezione radiomobile di Pozzuoli indaga anche per capire se l'episodio può essere collegato al fatto che nei giorni scorsi i calciatori del Napoli sono stati protagonisti del clamoroso ammutinamento anti-ritiro. Ma al momento le indagini vanno nella direzione del tentativo di furto. In corso i rilievi dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli.