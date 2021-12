Napoli-Atalanta, diretta: probabili formazioni e dove vederla. Per Spalletti scelte obbligate

Al Maradona arriva l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato ma Luciano Spalletti non si fa prendere dallo sconforto. «Siamo sotto tempesta. Ma questo gruppo ha dimostrato quanto ha a cuore questa maglia. Adesso hanno tutti l'occasione di giocare e mi aspetto di vedere la loro voglia di dare il massimo in campo», aveva detto l'allenatore. L'Atalanta, rinnovato il contratto fino al 2024 a Gian Piero Gasperini, si presenta a Napoli nell'anticipo prefestivo certa di aver raggiunto la maturità sbancando il campo della Juventus. Due giornate fa, per poi innestare la quarta nel poker casalingo al Venezia.

A fari spenti ma non troppo, visto che a dispetto delle smentite di concorrere per il titolo è fresco l'annuncio del legame pressoché a vita con l'uomo in panchina, i nerazzurri percorrono uno step alla volta. Inutile sottolineare che la testa sarà inconsciamente proiettata al match da dentro o fuori col Villarreal a Bergamo dell'8 dicembre, in palio gli ottavi di finale solo a patto di vincere.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: i canali su cui poter vedere la partita, sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): 25. Ospina; 22. Di Lorenzo, 13. Rrahmani, 5. Juan Jesus, 6. Rui; 4. Demme, 68. Lobotka, 20. Zielinski; 11. Lozano, 14. Mertens, 7. Elmas. All.: Spalletti.

ATALANTA (3-4-2-1): 1. Musso, 2. Toloi, 6. Palomino, 19. Djimsiti; 77. Zappacosta, 15. De Roon, 11. Freuler, 3. Mahele; 32. Pessina,18. Malinovskyi; 91. Zapata. All.: Gasperini.

