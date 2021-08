Mourinho, prima la vittoria a Salerno e poi la pizza in treno

Lo Special One José Mourinho pubblica un video su Instagram dopo il 4-0 alla Salernitana in cui mangia una pizza in treno durante in ritorno a Roma dopo la vittoria dei giallorossi.

"Era impossibile non vincere questa sera (ieri, ndr), dal primo minuto di gioco ho avuto sensazioni positive. Di tranquillità, questo perchè la squadra ha fatto sin dall'inizio tutto quello che avevamo provato in settimana - ha detto ai microfoni di Dazn nel post partita lo special one che prima e soprattutto dopo la partita ha salutato con affetto i suoi ex giocatori ai tempi dell'Inter Belec e Obi -. All'Arechi abbiamo dominato dal primo all'ultimo momento, giocando alto, pressando con la giusta intensità e non concedendo praticamente nulla ai nostri avversari. Avrei bisogno, però, di un pò di esperienza in più all'interno dell'organico per i momenti più complicati della stagione, ma di sicuro sono molto contento di essere alla Roma, che ha una tifoseria davvero passionale, e di essere ritornato in Italia".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 09:08

