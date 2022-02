Roma, lo sfogo di Mourinho contro i giocatori nello spogliatoio di San Siro: «Ve la siete fatta sotto, siete senza palle»

Alta tensione, anzi altissima. E quella che si respirava nello spogliatoio della Roma pochi minuti dopo la sconfitta contro l'Inter, che ha fermato la corsa giallorossa verso la conquista di una Coppa Italia che manca dal 2008. Tutti in silenzio, a parlare. Anzi ad urlare ci ha pensato Mourinho, che secondo quanto riporta il Corriere dello Sport ha attaccato duramente la squadra: «Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!». Lo Special One ha allargato il discorso al campionato: «E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso».

Parole severe, con l'obiettivo di stimolare la squadra. Tentativi fin qui vani. Al centro del mirino la scarsa personalità di un gruppo che non vince praticamente mai contro le big: «Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto! Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!».

Uno sfogo che apre spaccature anche per il futuro. Mourinho, infatti, vuole una squadra di personalità ancora più che forte tecnicamente. Chi ha allenato l’Inter di Maicon e il Chelsea di Terry non può non volerlo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 09:09

