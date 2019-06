Mondiale under 20, vince l'Ucraina: battuta in finale la Corea del Sud

Finisce il Mondiale sub 20, con l'Italia finita al quarto posto. Lo vince l'Ucraina, 2-0 contro la Corea del Sud. Nella finale disputata nello stadio di Lodz, i gialloazzurri, che avevano eliminato l'Italia in semifinale, hanno battuto in rimonta per 3-1 la Corea del Sud. Dopo il vantaggio iniziale degli asiatici con Lee Kang-in su rigore al 5', ci hanno pensato Supriaha (doppietta, 34' e 53') e Tsitaishvili (89') a ribaltare il risultato e a consegnare la coppa agli ucraini, al loro primo titolo di categoria. Sabato 15 Giugno 2019, 20:29







