Milan-Tottenham 1-0, pagelle: Brahim Diaz può fare tutto, Leao va

di Luca Uccello

Il Milan batte Tottenham 1-0 (gol di Brahim Diaz) nell'andata degli ottavi di finale della Champions League. Pioli ha la meglio a San Siro contro la squadra inglese allenata da Antonio Conte.

LE PAGELLE ROSSONERE

TATARUSANU 6,5 San Siro ha sempre paura che sbagli. Che commetta un errore. Ma Ciprian prende solo applausi. Soprattutto dai suoi compagni

KALULU 6 Pierre sta bene. Ce l’ha detto lui. E in effetti in campo non sembra soffrire nessuno

KJAER 6,5 Ha la patente internazionale per guidare il Milan nelle serate di Champions League. Guida a destra sicura, mai incerta, sempre attenta su Kean

THIAW 6,5 Di testa sono tutte sue. Ma anche le altre con quei due gamboni lunghi, lunghi. Se Malick non ci ha ingannato il Milan forse ha scoperto un nuovo Tomori. Vediamo e aspettiamo

SAELEMAEJERS 6,5 A volte basta un movimento per fare qualcosa di speciale. Come un gol. È bastata una diagonale per chiudere su Kean e salvare la propria porta (77’ Messias 6: Pioli cerca invano la rete della sicurezza)

KRUNIC 6 Prova a copiare il compito da quello più bravo. Ma anche saper copiare è un’arte e Rade ne ha certamente altre. Ne esce un compitino sufficiente. L’impegno non manca ma il ragazzo può far decisamente meglio.

TONALI 7 Ovunque. Non perde mai un pallone. Ne recupera tantissimi. È il cervello di un centrocampo di corridori. Un giocatore che ormai non ha più paura di nessuno. Esce con i polmoni vuoti (86’ Pobega ng)

THEO HERNANDEZ 6,5 La rete del Milan è sua. La costruisce con un missile che abbatte Forster, che lo costringe ad arrendersi. Per il resto sta benissimo

BRAHIM DIAZ 7 Con quel numero 10 sulle spalle può fare tutto, gol compreso. Gli riesce quasi tutto. Gli applausi al cambio di tutto San Siro sono strameritati (77’ De Ketelaere 6: nemmeno trenta secondi e ha palla che potrebbe cambiare la sua vita a Milano. Ma il colpo di testa non è il colpo che ha nella sua valigia ancora tutta da disfare)

RAFAEL LEAO 6,5 Uno strappo tira l’altro. E Rafa va. Ne ha voglia, si vede, e in campo si sente. Contro il Tottenham, contro Antonio Conte fa vedere il suo valore. Dimostra che la Premier League potrebbe essere anche il suo campionato. Naturalmente precedenza al rinnovo con il Milan (90’ Rebic ng)

GIROUD 6,5 Non riesce mai a girarsi verso la porta e andare e concludere. Ma riesce a far correre gli altri, tutti i suoi compagni con giocate sempre di prima. Mai un tocco inutile in più. Per questo Pioli non ci rinuncia davvero mai

PIOLI 6,5 Il suo Milan è vivo e ora si gioca il passaggio del turno contro un Tottenham per niente irresistibile. A Londra sarà un’altra battaglia ma ora che la crisi sembra essere passata nessuno fa più paura

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 23:09

