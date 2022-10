Torino-Milan 2-1, le pagelle dei rossoneri: Brahim Diaz tanti passi indietro, Leao sbaglia subito e esce dal match, Tonali non basta

di Luca Uccello

Il Milan è stato sconfitto a Torino dai granata di Juric per 2-1. Micidiale uno-due in due minuti di dei granata con Djidji e Miranchuk nel primo tempo. Inutile la rete di Messias (fra le polemiche) nella ripresa per i rossoneri. Con questa sconfitta i rossoneri sono a -6 dal Napoli capolista, mentre per il Torino è il secondo successo di fila dopo quello di Udine.

TATARUSANU 6 Due reti subite, la prima senza colpe, la secondo forse nemmeno nonostante si cerchi di accusarlo per mancanza di reattività.

KALULU 5 Sulla prima rete del Toro ha qualche responsabilità. Le stesse di Tomori, un po’ meno di Gabbia. Ma dopo un tempo il suo allenatore preferisce cambiare e puntare su altro (46’ Dest 6: fa meglio di Pierre. Molto meglio)

OMORI 5 Cade anche lui come i suoi compagni in quei cinque minuti di Toro scatenato.

GABBIA 5 Novanta minuti dove sbaglia tanto. In ritardo sul colpo di testa di Djidji, sconfitto nel duello aereo con PellegrI.

THEO HERNANDEZ 5,5 Non è una grande serata. Si capisce subito quando rinuncia ad avanzare, a provare i suoi coast to coast. Senza la sua corsa il Milan fa fatica.

POBEGA 5 Forse avrebbe immaginato un ritorno diverso a Torino. Si prende pure un giallo.

TONALI 6 Gestisce al meglio ogni situazione. Lo fa anche con forza fisica. La qualità, quella si conosce da sempre. Esce senza fiato (70’ Bennacer 6: prova a suonare la carica)

MESSIAS 6 Fa fallo, nessuno lo può negare. Abisso non vede, il Var non può intervenire e così con un tocco sotto riapre la partita tra rabbia e speranze (78’ Giroud ng)

BRAHIM DIAZ 5 Non uno ma dieci passi indietro rispetto alla gara con il Monza. Cosa è successo? In cerca di risposte Pioli lo cambia con Charles (46’ De Ketelaere 5: Non fa meglio di chi c’era prima di lui. Altra occasione buttava via)

RAFAEL LEAO 5 Sbaglia due reti fatte e finite nei primissimi minuti. Poi esce dalla partita e Pioli lo lascia negli spogliatoi (1’ st Rebic 6: altra forza, altra voglia ma il Milan dell’Olimpico è un’altra squadra, troppo diversa da quella bella e imbattibile )

ORIGI 5 Novanta minuti di rimpianti. Il primo non aver aspettato Pietro Pellegri, il secondo aver scelto Divack titolare

PIOLI 5 Un Milan brutto, Il più brutto di questo inizio di stagione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Ottobre 2022, 23:18