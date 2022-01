Tegola Milan, per Tomori lesione del menisco mediale: rischia uno stop di due mesi

Ancora sfortuna per il Milan, che nel giorno del ritorno dal Covid di Davide Calabria deve però dire arrivederci a Fikayo Tomori. Il forte difensore anglo-canadese del club rossonero, uscito ieri per infortunio durante la partita di Coppa Italia contro il Genoa, ha riportato infatti una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro: questo pomeriggio dovrebbe sottoporsi a intervento in artroscopia e il suo stop potrebbe essere di un paio di mesi.

Intanto, come detto, Davide Calabria può tornare a disposizione di Stefano Pioli: dopo il lungo infortunio era arrivata la positività al Covid, ma nella mattinata di oggi il Milan con una nota ufficiale ha reso nota la guarigione del terzino destro titolare dei rossoneri.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA