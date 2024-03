Milan-Slavia Praga 4-2, pagelle: Rafa Leao decisivo, Giroud letale

di Luca Uccello

Il Milan supera 4-2 lo Slavia Praga nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, disputato allo stadio 'Meazza'. Per i rossoneri a segno Giroud al 34', Reijnders al 44' e Loftus-Cheek al 46' e Pulisic all'85'. Per gli ospiti, che giocano in dieci uomini dal 26' per l'espulsione di Diuof, vanno in gol Doudera al 36' e Schranz al 65'. Tra sette giorni il ritorno in Repubblica Ceca.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6 Imprendibile anche per lui il tiro di Doudera proprio come il secondo di Schranz

FLORENZI 6 Il giallo iniziale non lo condizione, proprio per niente. Condizione invece Pioli che preferisce non rischiare un altro rosso (46’ Calabria 6: partita tale e quale a Florenzi giallo compreso)

KJAER 6,5 Lunga vita a Simon Kjaer. Ma lunga, lunga

GABBIA 6 Va in emergenza di Theo quando lo Slavia sfonda dalla sua parte. Succede spesso (46’ Tomori 6: quasi una partita amichevole utile per ridargli fiducia e minuti nelle gambe)

THEO HERNANDEZ 5 Il problema non cambia mai. Quando c’è da difendere, fa fatica. E anche in dieci lo Slavia a sinistra gli crea qualche mal di pancia. Se attacca, invece, i problemi sono tutti per gli altri

ADLI 5 Se fa il regista da fermo diventa difficile creare gioco, creare qualcosa di pericoloso e rimanere ancora in campo

REIJNDERS 6 Il suo destro da fuori area è forte, preciso, quasi imprendibile.

PULISIC 6,5 L’intervento di Diouf è violento e fa male. Ma da quel preciso momento cambia la partita a favore del Milan. E alla fine, grazie a Leao, può far festa anche lui

LOFTUS-CHEEK 6,5 Cresce col passare dei minuti. La rete, ancora di testa, è la conferma che il Milan ha trovato il suo nuovo Frank Kessie (66’ Jovic 5: fa poco)

RAFAEL LEAO 7 Dal suo piede nasce la prima rete e l’ultima rete del Milan, la testata vincente di Oliviero come quella la puntata di Pulisic. Poteva fare di più sul pareggio? Forse sì. Ma finché gioca così gli è concesso tutto

GIROUD 6 Il solito micidiale Olivier Giroud. Un azione, un gol comunque decisivo. Poi però non gli arriva un pallone (80’ Okafor ng)

PIOLI 6 L’uomo in più, rosso diretto per Diouf, lo aiuta a vincere ma non a convincere. Il suo Milan rischia comunque tanto, troppo contro lo Slavia Praga. Per fortuna Rafael Leao mette in cassaforte la qualificazione al prossimo turno. Ovviamente non bisogna fare scherzi

