Roma-Brighton 4-0, pagelle: Dybala e Lukaku show, El Shaarawy c'è

Francesco Balzani

SVILAR 7 Tre fulmini a cielo quasi sereno in 45 minuti. Uno va sul palo, gli altri due li respinge da Puma delle Ande. Bene anche nelle uscite

CELIK 7 Adingra lo mette in difficoltà nei primi minuti poi il turco prende le distanze e si affaccia davanti come un forsennato. E domina.

MANCINI 7,5 Il tris lo mette come un dolce su una tavola dove c’era passata già tanta roba. Non ha punti di riferimento, così deve alternarsi tra Wellbeck e gli altri che provano ad entrare a turno. A guardia del vessillo.

NDICKA 6,5 Un bello spavento dopo 7 minuti quando una sua deviazione finisce sul palo di Svilar. Bilancia tutto con un buon senso della posizione che nella ripresa fa la differenza

SPINAZZOLA 7 Red Bull nelle gambe: discesa libera e cross perfetto per Lukaku prima di recuperare palloni preziosi in difesa. Ci prende gusto Leo che resta un pericolo costante per Lemptey

CRISTANTE 7 Il gol del poker è solo la ciliegina in una gara di attenzione e pressing

PAREDES 7,5 Strappa palloni e riempie i vuoti lasciati dal Brighton, poi vede il deserto di Dune davanti e imbecca perfettamente Dybala.

PELLEGRINI 6,5 La affronta con maturità tattica cercando di dare equilibro tra i due reparti. Meno lucido quando arriva nella zona calda

EL SHAARAWY 7,5 Ramses II, come gli assist deliziosi che sbattono il poker sul tavolo dei poveri gabbiani. Vola, avanti e dietro. Gli manca solo il gol

LUKAKU 7 Mette paura ai difensori del Brighton. Prima di testa, poi quando va scippare il pallone del 2-0. Bomber vero. (88’ Azmoun sv)

DYBALA 7,5 Lesson numer 1: non lasciare mai quello spazio a uno come Paulo. De Zerbi se ne accorge tardi e la Joya brucia tutti, pure il guardalinee. Poi fa il Dybala, il fuoriclasse. (72’ Baldanzi sv)

DE ROSSI 8 Idee semplici, senza forzature dogmatiche che appartengono ad altri “geni” di questo sport. Daniele utilizza termini comprensibili, per una Roma che gira alla meraviglia e sfrutta tutte le doti dei suoi campioni

Giovedì 7 Marzo 2024, 21:04

