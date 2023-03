Milan-Salernitana 1-1, le pagelle: si salva solo Giroud. Leao senza voglia, De Ketelaere mai sceso in campo

di Luca Uccello

MAIGNAN 6,5 Mai una parata decisiva ma quell’uscita sui piedi di Dia è da Magic Mike

KALULU 5 La rete di Dia parte da lì, dalla sua fascia. Ma le colpe principali non sono sue

THIAW 4,5 Si fa portare spesso e mal volentieri fuori zona. E sul pari di Dia ha tante colpe

TOMORI 5 Messo anche lui malissimo sull’azione in velocità costruita dai ragazzi di Paulo Sousa

SAELEMAEKERS 5 Esageratamente falloso e mai pericoloso davanti. Pioli gli chiede di stare lì, nella sua metà campo e Alexis come un bravo soldatino obbedisce… (77’ Florenzi 5: torna in campo dopo tanto. Non può essere al meglio e si vede)

BENNACER 5,5 Senza Tonali al suo fianco deve fare anche il lavoro sporco. E oggi il fisico non lo aiuta ancora (85’ Tonali ng)

KRUNIC 5 Quelli bravi dicono che: “non fa filtro in mezzo al campo”. Ecco, appunto…

THEO HERNANDEZ 4,5 Un primo tempo senza spinta, con il freno a mano tirato. Anche il suo sinistro sembra non essere in grande giornata. Il secondo tempo? Brutta copia dei primi quarantacinque minuti. Nuovo passo indietro

BRAHIM DIAZ 5 Tanta confusione, poca concretezza. Cambio giusto (63’ De Ketelaere 5: Solita inconsistenza. È come se non fosse mai sceso in campo. )

RAFAEL LEAO 4,5 Non ne ha voglia. Non quella che servirebbe per fare la differenza e vincere contro la Salernitana. Perde palloni, corre poco all’indietro e quando ha lui la palla tra i piedi combina guai. Ma siamo sicuri che la colpa non sia sua e non dei suoi compagni di spogliatoio? (63’ Origi 5: Quasi, quasi la spinge dentro senza nemmeno accorgersene. Prova a metterci qualcosa di suo. Non sempre ci riesce)

GIROUD 6,5 San Siro lo applaude a lungo per una rovesciata quasi perfetta ma è per il suo colpo di testa che si alza in piedi e si strappa i capelli. Esce stanco e ammonito. Era diffidato, salterà Udine. (63’ Ibrahimovic 5,5: Zlatan fa quello che può. Ed è ancora troppo poco)

PIOLI 5 Il suo Milan entra senza cuore. E quando non ci metti il cuore e l’anima tutto si complica. Sbagliato l’approccio, sbagliato continuare a coccolare Rafa. Sembra un figlio viziato che non ne vuole sapere di rispettare le regole di casa. Un punto che non serve a niente, se non ad avere sempre più rimpianti per un secondo posto ancora dell’Inter…

