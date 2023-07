Milan, ufficiale Pulisic: ha firmato per quattro anni (con opzione per il quinto). È il terzo acquisto del Diavolo

di Redazione web

Dopo Sportiello e Loftus-Cheek, arriva il terzo acquisto per il Milan e viene anche lui dal Chelsea. Ora è ufficiale: Christian Mate Pulisic, esterno offensivo ex Borussia Dortmund, è rossonero, come comunicato dal club in una nota ufficiale, seguita pochi minuti dopo dalla conferenza stampa di presentazione a Milanello.

Il comunicato ufficiale

«AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Christian Mate Pulisic dal Chelsea FC. Il calciatore statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027, con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2028», si legge nel comunicato ufficiale.

«Nato a Hershey (USA) il 18 settembre 1998, Christian cresce nei Settori Giovanili americani, prima di trasferirsi in Europa nel 2015, al Borussia Dortmund.

