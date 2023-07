Milan, per Pulisic visite mediche e firma del contratto. Prenderà la maglia numero 11 che era di Ibrahimovic

di Redazione web

I tifosi del Milan sperano tanto in lui, e Christian Pulisic fa subito vedere di non avere timore di deluderli. L'ex giocatore di Borussia Dortmund e Chelsea è atterrato stamattina all'aeroporto di Milano Malpensa: per lui oggi in programma visite mediche alla Clinica La Madonnina e poi trasferimento a Casa Milan per la firma del contratto con i rossoneri.

Pulisic, visite mediche e firma

Per il laterale americano pronto un contratto sino al 2027: l'operazione con il Chelsea si aggira sui 20 milioni.

