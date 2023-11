Milan-Psg 2-1, pagelle: Leao e Giroud, notte da sogno. Calabria frena Mbappé

di Luca Uccello

Il Milan batte 2-1 in rimonta il Paris Saint Germain in un match della quarta giornata del gruppo F di Champions League, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Al vantaggio dei francesi con Skriniar al 9', replicano Leao al 12' e Giroud al 50'. Nella classifica del girone è in testa il Borussia Dortmund con 7 punti, segue il Psg con 6, poi i rossoneri a quota 5 e il Newcastle a 4.

PAGELLE MILAN

MAIGNAN 6 San Siro è contro Donnarumma. Lui contro tutto il Psg. Partita vinta anche con l’aiuto dei pali

CALABRIA 6,5 Controlla Mbappé. Lo fa con grande sacrificio e applicazione. Gli va via solo una volta. Per fortuna Kylian sbaglia da solo!

THIAW 6,5 Questa Mavick non sbaglia niente. Nemmeno un pallone

TOMORI 6,5 Se serve raddoppia su Mbappé, se non serve va davanti a calciare anche le punizioni

THEO HERNANDEZ 6,5 Dembelé lo fa soffrire e là davanti fa fatica. Ma quando la palla è lì. Quando può alzare la testa e avere il tempo di telecomandare il suo sinistro. È fatta. Palla sulla testa di Oliviero e palla in gol

LOFTUS-CHEEK 6,5 Errore gravissimo davanti a Donnarumma.

MUSAH 6 Copia e incolla da Ruben. Inizio difficile con il rischio di far cadere il Milan perdendo un pallone sanguinoso davanti a Maignan. Prende un giallo che gli vale la squalifica (84’ Krunic ng)

REIJNDERS 6,5 Solita grande personalità in mezzo al campo. Cerca anche la rete personale. Non ci riesce per poco

PULISIC 6 Il Milan gioca poco a destra dalla sua parte. Meglio sfruttare un Super Leao. Capitan America si sacrifica tanto. Esce ancora per un problema muscolare all’adduttore destro. (92’ Florenzi ng)

GIROUD 7 Di testa non sbaglia mai. E Donnarumma ne sa qualcosa

RAFAEL LEAO 7,5 Una serata magica. Rafa non segnava da quasi due mesi. Ci riesce contro i migliori. Ci riesce in rovesciata. La sua esultanza? Polemica, contro la curva, contro chi lo ha fischiato: lui la zittisce con il dito sul naso (84’ Okafor 6: solo Gigio riesce a togliergli la gioia del gol)

PIOLI 7 Il Milan è perfetto, il Psg no. Per niente. Ma il merito è anche degli undici diavoletti che scendono in campo e danno una lezione di umiltà a quei ragazzini viziati di Parigi. Una lezione che comincia da Rafael Leao. Ma visto così. Devastante davanti, utilissimo dietro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 23:14

