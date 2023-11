Lazio-Feyenoord 1-0, le pagelle: Immobile fa 200 in biancoceleste. Patric e Hysaj impeccabili

di Enrico Sarzanini

Una notte da Champions per la Lazio e soprattutto per Ciro Immobile che firma il suo gol numero 200 in biancoceleste rimettendo i suoi in piena corsa per il passaggio del turno. Alla squadra di Sarri basta la rete del suo bomber per battere un bel Feyenoord che ce la mette tutta per trovare il pari ma deve inchinarsi ad un Provedel in serata di grazia. Ora nel Gruppo E dell'Europa che conta biancocelesti sono secondi dietro all'Atlético Madrid che ha travolto 6-0 il Celtic all'Estadio Metropolitano.

PAGELLE LAZIO

PROVEDEL 6,5

Prima parata decisiva sul primo tiro di Gimenez, sempre attento unica nota stonata un rilan cio sbilenco ma il Feyenoord non ne approfitta.

LAZZARI 6,5

Spinge convinto fin dai primi minuti creando con Anderson un'asse pericolo. Solo un paio di in difesa ma non molla mai.

PATRIC 7

Mostra i denti agli avversari come mai in questa stagione. Praticamente impeccabile è sempre in anticipo.

ROMAGNOLI 6,5

Avvio deciso è bravo a sbrogliare diverse situazioni complicate e prima dell'intervallo sfiora il raddoppio su angolo. Alla mezz'ora quando si perde Gimenez ma è l'unica incertezza.

HYSAJ 7

Ordinato e preciso si occupa con diligenza di arginare le offensive olandesi bravo a chiudere tutti gli spazi senza esitazioni. (32' st Pellegrini 6,5: lucidissimo).

KAMADA 6

Primo tempo impalpabile è incapace di aggirare il muro olandese prima dell'intervallo manda Immobile in porta ma l'attaccante viene anticipato. (8' st Guendouzi 6,5: tiene alta la Lazio).

VECINO 7

Un muro a centrocampo è determinante in più di un'occasione e recupera il pallone sull'azione del vantaggio di Immobile. (32' st Rovella 6: ossigeno puro a centrocampo).

LUIS ALBERTO 6,5

Sfiora la rete su angolo, pressa tantissimo e nel finale nonostante un fastidio alla coscia resta in campo perché sono finiti i cambi.

ANDERSON 7

Primo tempo tra alti e bassi ma senza mai affondare il colpo ma prima dell'intervallo manda Immobile in porta che sblocca.

IMMOBILE 8

Cerca e trova la rete numero 200 in biancoceleste sfruttando al meglio un assista di Anderson e decide il match.

ZACCAGNI 6

Parte a mille e dopo meno di un minuto fa ammonire Nieuwkoop. Per anticipare Nieuwkoop mette male il ginocchio, tanta paura ma resta in campo. (18' st Pedro 6: tanta esperienza).

SARRI 7

Una prova di carattere per la Lazio che batte il Feyenoord lo supera e vola al secondo posto che eviterà certamente l'eliminazione dalle coppe.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 23:12

