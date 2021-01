Milan, Mandzukic è ufficiale: ha scelto la maglia numero 9

Il Milan ha ufficializzato Mario Mandzukic. L'attaccante croato era svincolato e questa mattina ha firmato un contratto di sei mesi a due milioni di euro a stagione, con opzione per un'altra stagione. «Faremo paura in due», lo ha accolto Zlatan Ibrahimovic al termine della gara vinta a Cagliari. Da vero uomo duro, che ama le sfide, Mario Mandzukic ha scelto la maglia numero 9, sfidando una maledizione che dura da ormai quasi 10 anni, dal ritiro di Pippo Inzaghi. E che tante vittime ha fatto per strada: da Torres a Piatek, passando per Pato, Matri, Lapadula, André Silva, Destro, Luiz Adriano e Higuain. Ieri l'attaccante, che in Italia ha giocato nella Juventus dal 2015 al dicembre 2019 collezionando 162 presenze e segnando 44 reti, ha svolto le visite mediche. Oggi la firma del contratto e il primo allenamento a Milanello. Una seduta facoltativa, ma Mandzukic ci sarà per iniziare a prendere confidenza con il nuovo ambiente e puntare alla sfida di sabato contro l'Atalanta, che potrebbe valere per il club di via Aldo Rossi il titolo d'Inverno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 14:48

