Milan-Inter, il derby Champions e la charity di eBay per Unicef con gli oggetti iconici dei due club

eBay celebra la passione degli italiani per il calcio con una speciale iniziativa benefica in occasione dell’Euroderby milanese di Champions League. All’indomani della partita di andata e con la città già schierata per l’una o l’altra delle due squadre, eBay, Partner Ufficiale di Inter e Milan, unisce le due tifoserie con una Charity dedicata a nerazzurri e rossoneri, per fare la differenza al di là dei colori della propria squadra. A partire dalle ore 12:00 di giovedì 11 e fino alle ore 12 di martedì 16 maggio, tutti gli appassionati possono partecipare all’asta su eBay.it e acquistare oggetti iconici dei due Club ed esperienze imperdibili, per entrare nella storia di Inter e Milan. Tra gli articoli presenti, le maglie autografate dai giocatori e le fasce dei capitani di entrambe le squadre, i gagliardetti autografati ed experience emozionanti come, per esempio, la visita alla Sala Coppe dell’Inter HQ e al Museo Mondo Milan in compagnia dei grandi campioni.

L’intero ricavato dell’asta verrà devoluto all’UNICEF per proseguire nel sostegno dell’emergenza terremoto che ha duramente colpito Turchia e Siria a febbraio 2023, con l’obiettivo di massimizzare i risultati già ottenuti e rendere l’impegno sempre più concreto. A supporto dell’iniziativa, anche una campagna integrata e omnichannel che vede la città di Milano vestita da una maxi-affissione in zona Porta Genova e una domination nella metro M5 con i colori dei due Club meneghini. Inclusa nella campagna anche pianificazione stampa, digital e social. Nella pagina dedicata su eBay.it www.ebay.it/charity-euroderby tutte le info per partecipare (il link è attivo a partire dalle ore 12 dell’11/05/23).

