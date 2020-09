Milan, Duarte positivo. Il resto della squadra è negativo

«Il difensore Léo Duarte è risultato positivo al COVID-19 dopo aver subito un tampone ieri ed è stato posto in autoisolamento»: lo annuncia il Milan in un comunicato ufficiale. «Tutti gli altri membri del team e il personale sono risultati negativi – continua il club -. Secondo i protocolli attuali, l’intero gruppo sarà nuovamente testato in vista della partita di domani contro Bodo/Glimt e seguirà le misure preventive consigliate dalle autorità sanitarie pubbliche locali».



La squadra rossonera e i membri dello staff sono già stati sottoposti ad un nuovo tampone e il club attende l'esito nelle prossime ore. Al momento non sembra in discussione il regolare svolgimento della partita contro il Bodo-Glimt di domani a San Siro, valida per il terzo turno di qualificazione di Europa League. Duarte, risultato positivo al Covid dal tampone effettuato ieri, ha disputato la frazione finale della sfida contro il Bologna di lunedì sera a San Siro, entrando al 27' della ripresa al posto di Kjaer. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 17:43



