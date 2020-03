Milan, il lungo addio di Donnarumma: Gigio verso la Premier

La maglia rossonera sette giorni su sette da sempre. Il Milan nel cuore di Gigio Donnarumma, che a 20 anni ha stabilito il record di presenze (100) nei top 5 campionati europei. Ma un futuro quasi certamente lontano dal Diavolo. Un destino praticamente segnato, quello del portierone rossonero e della Nazionale targata Mancini. Il club di via Aldo Rossi rischia di perderlo per una pipa di tabacco se non rinnova il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Meglio ancora la cessione in estate, con la possibilità di un intrioito forte di 40-50 milioni. A tale proposito ci sarebbe già un contatto in corso tra Mino Raiola, agente di Gigio, e il Chelsea. Uno dei club fortemente interessati ad assicurarsi le prestazioni di Donnarumma (oltre al Psg, naturalmente).

Quindi i tifosi rossoneri si mettano il cuore in pace: il lungo addio tra Gigio e il Milan sembra già in corso, nonostante il portiere pochi giorni fa abbia detto al popolo del Diavolo: «Sono milanista dalla nascita». Appunto, ma la sua permanenza all’ombra del Duomo, sponda milanista, appare quasi nulla. Chi vivrà, vedrà. Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 19:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA