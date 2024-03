Milan, inchiesta sulla vendita: cosa rischia? Dall'esclusione dalle coppe europee alla penalizzazione in campionato. Le ipotesi

di Redazione Web

Sono ore concitate in casa Milan dopo la perquisizione della Guardia di Finanza che si è receta nella sede di Via Aldo Rossi per degli accertamenti. I controlli sono legati al passaggio di proprietà al fondo RedBird e sono diversi i personaggi ad essere indagati: da Giorgio Furlani all'ex ad Ivan Gazidis. Il Milan ha presentato la sua risposta in merito a quanto accaduto e nelle prossime ore potrebbero arrivare ulteriori risvolti.

Le possibili sanzioni per il Milan

Le sanzioni per il Milan potrebbero essere severe, anche se ancora si tratta di semplici ipotesi e nulla di più. Qualora dovessero essere presi provvedimenti, però, le sanzioni potrebbero riguardare l'esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione ma anche punti di penalizzazione legati alla stagione in corso.

Elliott: accuse false

«Prendiamo atto di notizie di questa sera che riportano su indagini che riguardano l'attuale e l'ex amministratore delegato del Milan in relazione all’accusa secondo cui il club appartiene ancora a Elliott, e che questo è stato nascosto alla Federcalcio» ma «questa accusa è falsa». È quanto afferma un portavoce del fondo Elliott dopo le perquisizioni nella sede dei rossoneri, decise dalla procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta sull’ultimo passaggio di proprietà della società calcistica. «Il Milan – ribadiscono da Elliott – è stato venduto a RedBird il 31 agosto 2022» e «a partire da quella data, Elliott non ha più alcuna partecipazione azionaria o controllo su Ac Milan».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Marzo 2024, 09:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA