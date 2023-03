Champions, Milan sull'ottovolante: 0-0 al Tottenham e va ai quarti dopo 11 anni. Pioli: «Nulla è impossibile»

di Massimo Sarti

Il Milan è nel G8 d’Europa. La serata fredda e piovosa di Londra fa uscire uno 0-0 tra il Tottenham e i rossoneri, che qualifica il Diavolo ai quarti di Champions League dopo 11 anni (con corollario non secondario, di una ventina di milioni di euro), alla luce dell’1-0 dell’andata a San Siro firmato Brahim Diaz.

Stefano Pioli riporta il Milan tra le migliori otto del Vecchio Continente, mentre mastica amaro il rientrante Antonio Conte, che nella sua carriera vincente ha raggiunto solo una volta i quarti di Champions, nel 2013 alla guida della Juventus. Fanno festa i tremila tifosi rossoneri accorsi nella bolgia dell’avveniristico Tottenham Hotspur Stadium, o “New White Hart Lane”. Un impianto da sogno, che il Milan di Gerry Cardinale sogna per il futuro. Intanto, il sogno sul campo, nel presente, è tutto per Theo Hernandez e compagni. «Un passaggio del turno meritato per come abbiamo giocato le due partite. Abbiamo giocato con personalità, mai abbiamo mollato», afferma Pioli. «Adesso prenderemo una grande squadra, ma lo era anche il Tottenham. Ora concentriamoci sul campionato, dove siamo un po’ in ritardo. Giocare in Champions è troppo bello e gratificante. Quindi o vinciamo la Champions, e non sarà facile, o arriviamo nelle prime quattro. Impossibile vincerla? Nulla è impossibile nello sport».



