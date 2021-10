Dopo Theo Hernandez, anche Brahim Diaz è guarito dal Covid-19. Altra buona notizia insomma per il Milan: Stefano Pioli recupera lo spagnolo, positivo dal 15 ottobre scorso alla vigilia del match contro il Verona, anche se non è chiaro se potrà scendere in campo già stasera contro il Torino. Dopo la guarigione di Theo e Brahim ora non sono più presenti nella rosa rossonera giocatori positivi al Covid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 10:36

