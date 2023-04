Allegri e il video per Capuano: «Complimenti per la salvezza con il Taranto». Il video

Da Massimiliano Allegri un messaggio per Eziolino Capuano. Sarà - verrebbe da dire - l'abilità nel costruire sistemi difensivi efficienti, ma evidentemente c'è un certo feeling. L'allenatore del Taranto aveva inviato un video al collega della Juventus facendo gli auguri per la partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona. La risposta arriva tramite un altro video (pubblicato da una pagina social che racconta le imprese di Eziolino) nel quale il tecnico della Juventus si congratula per la salvezza raggiunta con il Taranto. Asse Juve-Taranto, Allegri-Capuano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 17:23

