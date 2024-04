Maurizio Sarri, grave lutto per l'ex tecnico della Lazio: morta la mamma Clementina L'allenatore era molto legato alla madre che fu una delle prime che sostenne le sue scelte lavorative, ad esempio, quando lasciò il lavoro in banca per allenare







di Redazione web Maurizio Sarri è stato colpito da un grave lutto familiare: è morta l'amata mamma Clementina. A rendere nota la brutta notizia giunta dalla Toscana, regione d'origine dell'allenatore ex Lazio, Juventus e Napoli, è stata la pagina X della società biancoceleste che ha espresso il proprio cordoglio per l'importante perdita.

Sarri non è più alla guida della Lazio da diverse settimane e il suo posto è stato preso da Igor Tudor. Le condoglianze della Lazio La Lazio ha espresso tutto il proprio dispiacere per la perdita subita da Maurizio Sarri e nel proprio profilo Twitter ha pubblicato un tweet che recita: «Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell'amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari». Sarri era molto affezionato alla madre che fu una delle sue prime sostenitrici quando nel lontano 2000 decise di lasciare il suo lavoro in banca per inseguire il suo sogno, ovvero, fare l'allenatore. Il presidente Claudio Lotito, la dirigenza, la squadra e tutta la S.S. Lazio esprimono la propria vicinanza a Maurizio Sarri per la scomparsa dell’amata mamma Clementina e si stringono al cordoglio dei familiari 🙏 pic.twitter.com/LcYpmXT7HV — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 22, 2024 Maurizio Sarri e la Lazio Maurizio Sarri, ormai da un mese, non è più l'allenatore della Lazio. Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 14:57



