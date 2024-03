Sarri out, chi sarà il prossimo allenatore della Lazio? Rocchi in pole, Klose scelta di cuore mentre Tudor sembra più difficile: il totonomi

Caos in casa. Mauriziosi è dimesso da allenatore della squadra biancoceleste. La notizia è stata riportata da Adnkronos. La decisione del tecnico toscano arriva all'indomani della sconfitta in casa con l'Udinese, la quarta di fila nelle ultime quattro partite. La società sembra - il condizionale è d'obbligo - orientata ad accettarle.Da sottolineare che la squadra era da questa mattina in ritiro a Formello e ha rinviato l'allenamento inizialmente previsto per le 15. Maurizio Sarri ha lasciato il centro sportivo della Lazio a bordo della sua automobile alle 17 circa.Ma ora c'è solo una domanda nelle menti dei tifosi: chi sarà il sostituto dell'ideatore del sarrismo?