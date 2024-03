Sarri perché si è dimesso dalla Lazio? Cos'è successo durante il confronto nello spogliatoio con i giocatori

Terremoto in casa Lazio che, dopo l'eliminazione in Champions e l'ennesimo ko in campionato, si ritrova senza allenatore. Nel day-after della bruciante sconfitta all'Olimpico con l'Udinese Maurizio Sarri ha deciso di rassegnare le dimissioni mettendo nei guai il club biancoceleste che ora rischia seriamente di non trovare un sostituto per la sfida di sabato prossimo contro il Frosinone. Ma andiamo a vedere perché Sarri si è dimesso dalla Lazio: qualcosa è successo nello spogliatoio dopo il ko con l'Udinese all'Olimpico.