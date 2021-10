Maignan, il nuovo guardiano del Milan ha fatto dimenticare Gigio

Mike Maignan ha conquistato il Milan: ha fatto dimenticare in fretta Gianluigi Donnarumma e il suo procuratore. Non era facile, soprattutto in così poco tempo. C'è riuscito semplicemente parando, senza baciare la maglia, fare inutili promesse.

L'ex Lille ha la faccia da duro, un fisico da numero uno e due grandi mani. Con quelle ha chiuso la porta del Milan. Sono cinque le reti prese in queste prime sette giornate di campionato, una su rigore. Numeri che potevano essere diversi, sicuramente peggiori se Maignan non fosse un portiere affidabile, uno su cui Maldini e lo stesso Pioli non hanno mai avuto dubbi.

E che presto si prenderà anche la porta della sua Francia. Un affare da quindici milioni di euro, con 2,5 milioni di euro d'ingaggio netti a stagione. Meglio di così il Milan non poteva andare a prendere.

Comanda la difesa con sicurezza e con autorevolezza si è preso la fiducia di tutti i suoi compagni di difesa, anche dei suoi capitani: Romagnoli e Kjaer. Insomma, un portiere che ha saputo entrare immediatamente nel cuore dei tifosi rossoneri e che oggi sembra non temere nessuno. Merito anche di Pioli se Maignan ha potuto inserirsi in un meccanismo perfetto. Una macchina che ha saputo far brillare anche chi lo scorso anno non sempre ci è riuscito: Tonali e Rafael Leao sono due esempi lampanti di due giovani esplosi con la pazienza e il lavoro, con la testa e la fiducia di allenatore e società che non ha mai messo in dubbio le qualità di due giocatori che oggi più che mai stanno facendo la differenza per il Diavolo alla ricerca dello scudetto perduto da 11 anni. Questa sarà la stagione buona?

