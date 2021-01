Vidal e Barella decisivi, Hakimi senza soste e Bastoni super

HANDANOVIC 7

Subito una paratona d’istinto su un destro ravvicinato di Rabiot. Poi una telefonata di Ronaldo e il miracolo di giornata, su Chiesa, nel finale.

SKRINIAR 6,5

Gioca senza punti di riferimento, ma con Ronaldo, Morata o Chiesa il risultato è sempre lo stesso. Sicuro.

DE VRIJ 6,5

Si divide tra Morata e Ronaldo, senza rischiare. Valore aggiunto in impostazione.

BASTONI 7

Se la vede con Chiesa, a volte con CR7. Impeccabile ed assist-man per il 2-0 di Barella.

HAKIMI 7

Subito con l’acceleratore pigiato a tutta fascia. Dai suoi piedi cross, imbucate centrali ed inserimenti a getto continuo.

BARELLA 8

Un ossesso. Fa legna, recuperando palloni in serie, e poi scatena le ripartenze a mille all’ora. Decisivo con il traversone-assist per l’1-0 di Vidal e con il gol del raddoppio, sempre di corsa e sotto la traversa.

BROZOVI 6,5

Metronomo e frangiflutti. Buone le geometrie, efficace la ‘garra’.

VIDAL 7,5

In modalità Guerriero con… cresta al vento. Contro la sua Juve ritrova sensazioni e spunti d’antan, svettando di testa per l’1-0 (2° centro in 4 giorni) e lottando, fino al cambio (32’ st Gagliardini ng).

YOUNG 6

Ha il compito di contenere Chiesa in partenza. Anche in avanti sul pezzo (27’ st Darmian 6: diligente).

LAUTARO MARTINEZ 5,5

Volenteroso, ma sprecone. Fallisce un tap-in da corta respinta di Szczesny su Lukaku, poi due conclusioni dal limite (41’ st Sanchez ng).

LUKAKU 6,5

Presenza costante, per fisicità e palloni traghettati in avanti. Vicino al gol con un sinistro a giro.

CONTE7

Un lustro dopo, riesce a sfatare il tabù Juve, riportando l’Inter alla vittoria in un derby d’Italia. In attesa di Cagliari-Milan di stasera, primo in classifica e Madama a -7.

