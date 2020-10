Live Brugge-Lazio dalle 21 diretta: formazioni ufficiali, Inzaghi sceglie Caicedo al fianco di Correa

In primis è timore per un possibile "FocoLazio". Poi viene l'emergenza tecnica, che mette in difficoltà Inzaghi, partito ieri per Bruges con solamente 13 elementi della prima squadra. Si sono aggiunti al gruppo diversi Primavera. Ma nonostante tutto questo stasera si scende in campo. Difficile che ci siano sviluppi in queste ore: Immobile e Lazzari sono in attesa dell'esito del tampone per capire se si tratta di una falsa positività come sta succedendo sempre più spesso in questi giorni. Ma i tempi tecnici sono davvero ristretti. E allora è giusto pensare a come schierare chi in questo momento è abile e arruolabile. E non sono tanti a dire il vero. Possibilità di scelte non ce ne sono e l'unico dubbio riguarda l'attacco: al fianco di Correa si giocano una maglia Caicedo e Muriqi con il primo favorito. Sarà per forza di cose una Lazio inedita con una lista lunghissima di indisponibili: Leiva, Luiz Felipe, Strakosha, Cataldi, Armini, Luis Alberto, Anderson, Immobile e Lazzari. Recuperato in extremis Andreas Pereira che è arrivato questa mattina in Belgio.

DIRETTA TV: Diretta esclusiva su Sky Sport Arena dalle ore 21:00.

PRECEDENTI: E' il primo incrocio tra il Brugge e la Lazio in partite ufficiali. Le due squadre si sono affrontate solamente una volta, in amichevole, nel lontano 1993.

PROBABILI FORMAZIONI

BRUGGE (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormers Rits, Vanaken, Sobol; De Ketelaere, Bonaventure. All.: Clement.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa Akpro, Fares; Caicedo, Correa. All.: Inzaghi.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Ottobre 2020, 20:05

