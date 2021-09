Le pagelle di Leicester-Napoli 2-2: Osimhen da urlo, Koulibaly non molla mai. In ritardo Lozano

La prima del Napoli nella fase a gironi di Europa League si conclude con un pareggio (2-2). Decisiva la doppietta di Osimhen.

LE PAGELLE DEL NAPOLI

OSPINA 6

Incolpevole sui due gol. Sempre attento, soprattutto nelle uscite. Dimostra di essere in buona forma.

MALCUIT 5,5

Eccessivamente timido. Ha una palla buona per far male agli inglesi ma la spreca malamente. In difesa ha momenti di empasse. Non chiude bene sul raddoppio degli inglesi (38' st Juan Jesus ng).

RRAHMANI 6

Spalletti gli regala una ghiotta occasione ma non la sfrutta completamente. Impacciato in un paio di occasioni. Bravo a non arrendersi.

KOULIBALY 7

La sua fisicità evita guai maggiori al Napoli. Prova anche a dare una mano in fase di impostazione. Leader difensivo. Anima azzurra.

DI LORENZO 6

Sul gol che sblocca la partita sbaglia il movimento difensivo. Per il resto gioca un'onesta partita. Non smette mai di correre.

FABIAN RUIZ 6,5

Parte contratto ma cresce con il passare dei minuti. La sua qualità non è in discussione, gli manca un pizzico di lucidità per essere perfetto.

ANGUISSA 6

Inizio in salita. Sbaglia facili appoggi e non incide nel pressing. Si riprende. Forse è un po' timido quando dovrebbe verticalizzare (38' st Petagna ng).

LOZANO 5,5

Non ha ancora il ritmo partita e si vede. Ha una buonissima occasione ma il colpo di testa non è il suo forte. Spesso è fuori dalla manovra (18' st Politano 6,5: qualità e dribbling, ci mette tanta sostanza).

ZIELINSKI 5,5

Si divora la palla del possibile pareggio. Cerca in ogni modo di portare scompiglio nella difesa del Leicester ma va ad intermittenza (18' st Elmas 6,5: porta idee e vivacità).

INSIGNE 6

Cerca spesso il suo famoso tiro a giro ma pecca di precisione. Prestazione generosa ma, da uno come lui, ci si aspetta molto di più (29' st Ounas 6,5: un paio di sgroppate importanti, sempre attivo).

OSIMHEN 7,5

Grande personalità, corsa fluida e costante. Diventa l'eroe della serata con una doppietta d'autore. Potenzialità infinite.

SPALLETTI 6,5

La squadra, dopo un avvio contratto, si sblocca e gioca con voglia e determinazione. Pareggio più che meritato. Cambi azzeccati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Settembre 2021, 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA