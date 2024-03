Lazio, rivoluzione Tudor: pronta la difesa a 3, la novità già sabato contro la Juve

di Enrico Sarzanini

Igor Tudor va dritto per la sua strada e contro la Juventus è pronto a presentare una Lazio nuova di zecca. L'allenatore croato anche ieri è andato avanti con le prove tattiche schierando la squadra con il 3-4-2-1 e dunque salvo sorprese che a questo punto è difficile aspettarsi, sabato contro i bianconeri proporrà la difesa a tre. Un cambio che tra l'altro la squadra avrebbe accolto con entusiasmo, forse per provare a chiudere definitivamente l'era Sarri. Tudor ieri ha riabbracciato anche Guendouzi: tra i due c'è stato un abbraccio che scrive la parola fine sui dissapori che c'erano stati tra i due ai tempi del Marsiglia, il francese continuerà ad essere uno dei punti fermi del centrocampo della Lazio anche con il nuovo modulo. All'appello manca dunque solo Isaksen atteso oggi per le prime vere prove tattiche in chiave Juventus che daranno le prime reali indicazioni sull'undici che vedremo in campo sabato.

