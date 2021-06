Lazio, l'ultimatum di Lotito a Sarri: firma in 48 ore oppure salta l'accordo

"L'attesa del piacere è essa stessa un piacere" sosteneva lo scrittore inglese Gotthold Ephraim Lessing, non deve essere così per i tifosi della Lazio che da cinque giorni sono saliti sull'otto volante della vicenda Sarri. Da venerdì scorso l'ex tecnico di Napoli, Juve e Chelsea è diventato l'obiettivo numero uno del patron biancoceleste Claudo Lotito che lo ha scelto come sostituto di Simone Inzaghi, ma la tanto attesa fumata bianca non è ancora arrivata. Sono giorni frenetici tra fake news, presunte firme e scenari improbabili che stanno logorando i tifosi da giorni alla disperata caccia di notizie certe su social e radio. Per molti manca solo l'annuncio ma in realtà quella firma sul contratto ancora non è arrivata e Sarri, che si è nuovamente rinchiuso nel suo eremo sulle colline toscane, sta ragionando sul futuro. Si era parlato dell'intromissione del Tottenham eventualità smentita dall'entourage del tecnico, l'allenatore è affascinato dal progetto biancoceleste ma, come già accaduto in passato, prima di firmare sta valutando ogni questione. Per trovare la quadra il Lotito si è spinto dove non era mai arrivato proponendo un contratto di due anni a poco più di 3 milioni netti a stagione più bonus per quasi 700mila euro e un'opzione per la terza stagione. Tutto perfetto o quasi, superato anche il nodo staff con Martusciello che sarà il suo vice, ieri per accelerare la chiusura è sceso in campo il patron Lotito e adesso il traguardo è davvero ad un passo con firma e annuncio che potrebbero arrivare già oggi. In 48 ore serve il si altrimenti il presidente biancoceleste dovrà passare al piano B perché per fare mercato serve a tutti i costi il nuovo allenatore, i nomi delle possibili alternative sono Liverani, Pirlo, Villas Boas e Vitor Pereira.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Giugno 2021, 08:28

