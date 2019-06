Lazio, nuove maglie in arrivo: sul social spuntano le prime foto

La prima celeste, come da tradizione. La seconda bianca con una banda verticale bicolore (blu e celeste) sul cuore. «Saranno così le nuove maglie della Lazio?». I tifosi biancocelesti commentando le foto, ormai diventate virali sui social, delle possibili magliette per la stagione 2019/20. Immagini pubblicate sul web da utenti privati e non dalla società di Claudio Lotito. Insomma, contenuti non ufficiali, ma che secondo i bene informati sarebbero molto fedeli alle casacche pensate per il prossimo campionato. Del resto la Lazio non ha ancora presentato le nuove divise, che sarebbero dovute rimanere secret. Al tempo dei social e di WhatsApp, però, basta un click per divulgare un messaggio e scatenare il tam tam da smartphone a smartphone. Venerdì 28 Giugno 2019, 15:09







