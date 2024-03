Lazio-Milan 0-1, le pagelle: Pulisic fa la differenza, Okafor regala i tre punti a Pioli, Giroud non punge

di Luca Uccello

MAIGNAN 6

Il portiere deve ringraziare Ciro Immobile se non subisce gol

FLORENZI 5

Non si capisce con il suo numero uno e Mike travolge Castellanos. La Lazio chiede un rigore che non c’è. Soffre tantissimo e per tutta la partita (64’ Calabria 6: decisamente più sicuro)

KJAER 5,5

Nel finale rischia su Ciro Immobile. È in ritardo. C’è poco da fare… (81' Thiaw ng)

GABBIA 6,5

Sempre più padrone della difesa del Milan (81' Tomori ng: bentornato dopo due mesi di assenza)

THEO HERNANDEZ 6

Non spinge come sa ma si sacrifica e alla fine fa festa con tutti i suoi compagni.

ADLI 5

Fatica a tenere il pallone tra i piedi. No palla, no gioco… (71' Okafor 6,5: Segna ancora alla Lazio. Segna una rete fondamentale per il futuro di Pioli)

BENNACER 5

Lontano dalla regia del gioco fatica a trovare la posizione.

(64’ Reijnders 6,5: una mezz’ora dove si è rivisto il vero Reijnders)

PULISIC 7

Il primo tiro in porta è suo. E grazie a lui la Lazio rimane in dieci, poi in otto. E l’uomo in più, quello che fa la differenza.

LOFTUS-CHEEK 6

Prova a dare un dispiacere a Maurizio Sarri e alla fine ci riesce.

RAFAEL LEAO 6

Per rivedere quello con l’Atalanta è consigliato comprare il Dvd della partita di San Siro. A Roma è il solito Rafa: quello che mette la palla decisiva senza essere travolgente.

GIROUD 5

Contro Romagnoli non passa.

PIOLI 6

Tre punti pesanti. In tutti i sensi. Punti dedicati a Gerry Cardinale. Non c'è altro da aggiungere

