Lazio-Lecce 1-0, le pagelle: Anderson decisivo. Rovella instancabile

di Enrico Sarzanini

La Lazio vince contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Decide un gol di Felipe Anderson nel secondo tempo.

PROVEDEL 6,5

Risponde presente sul tiro di Krstovic, si ripete alla mezz'ora su Kaba che prova a sorprenderlo da due passi.

MARUSIC 6,5

Dopo un periodo in chiaroscuro è tornato ai suoi livelli abituali bravo a leggere sempre con largo anticipo tutte le situazioni più complicate.

PATRIC sv

Venti minuti con la solita caparbietà e generosità ma cadendo dopo un contrasto si fa male alla spalla destra ed è costretto ad uscire. (23' pr Romagnoli 6: non ancora al 100% gioca d'esperienza).

GILA 7

Cambia in continuazione il compagno di reparto ma lui resta costante nel rendimento e nell'applicazione. Le sue prestazioni non fanno più notizia.

PELLEGRINI 6

Parte in affanno ma una presi i giri giusti, come il resto dei suoi compagni, controlla senza patemi le offensive pugliesi senza però offebdere troppo. (19' st Lazzari 6,5: spinge tantissimo nonostante il vantaggio).

GUENDOUZI 6

La corsa e la voglia di certo non gli mancano anche se quando Isasken non è in giornata anche lui non riesce ad esprimersi come vorrebbe.

ROVELLA 7

Resta la famosa “costante” della Lazio, anche nei momenti di difficoltà lui riesce sempre a sfoderare la prestazione e al 13' da il la all'azione del vantaggio.

LUIS ALBERTO 6,5

Ramadani lo segue come un'ombra ma lui riesce comunque a fare qualche numero alla mago.

ISAKSEN 5

Sfiora la rete al 12' a due passi da Falcone che respinge ma è l'unica nota lieta di una prestazione assolutamente non all'altezza. Spesso tradito dalla troppa foga non ne indovina una. (1' st Pedro 6: spinge ma non troppo).

ANDERSON 7

Torna a fare l'attaccante e impiega quasi un'ora per riadattarsi poi al 13' si accende e, servito da Luis Alberto, trova l'incrocio dei pali per la rete che vale i tre punti.

ZACCAGNI 6

Primo tempo troppo nervoso alla fine si becca il giallo che gli farà saltare il Napoli. Fatica a trovare gli spazi giusti ma inizio ripresa sfiora il vantaggio con un tiro a giro. (34' st Immobile 5,5: una beffa entra si becca il giallo anche lui e salterà il Napoli).

SARRI 6,5

Quinta vittoria di fila per la sua Lazio che torna a respirare a pieni polmoni aria di Champions e si prepara alla Supercoppa nelle condizioni migliori.

