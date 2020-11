Lazio, rebus tamponi: Immobile salta ancora l'allenamento

Niente allenamento questa mattina per Ciro Immobile in vista della sfida di domenica tra Lazio e Juventus. A due giorni dal match dell'Olimpico Simone Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze tra indisponibili per positività o presunte positività al Covid. Per capire se l'attaccante campano sarà a disposizione contro i bianconeri si dovrà attendere domani quando si avrà l'esito dei tamponi effettuati oggi dal gruppo squadra. Assenti all'allenamento odierno oltre a Immobile anche Strakosha, Vavro, Lazzari, Leiva, Escalante, Djavan Anderson e Luis Alberto che ieri ha postato i risultati del suo test al Covid negativo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 16:05

