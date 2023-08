Lazio-Genoa 0-1, le pagelle: si salva solo Luis Alberto. Kamada da dimenticare

di di Enrico Sarzanini

Seconda sconfitta della Lazio in avvio di campionato dopo la trasferta a Lecce, e stavolta in casa all'Olimpico: il Genoa appena tornato in A passa l'esame contro i secondi classificati dello scorso campionato per 1-0. A decidere Retegui nel primo quarto d'ora di gioco.

LE PAGELLE

PROVEDEL 5,5

Si fa sorprendere dal tiro dalla distanza di Vasquez che per sua fortuna si stampa sul palo. Reattivo sul tiro da fuori di Frendrup ma sulla respinta non può nulla sul colpo di testa di Retegui.

LAZZARI 5

Quqlche fiammata ma sono rare e spesso inefficaci. Nel secondo tempo cerca spesso la soluzione personale con scarsissimo successo.

CASALE 5,5

Torna titolare ma la difesa è solo la lontana parente di quella ammirata un anno fa. Resta comunque il più lucido ma è tutto il reparto ad essere in affanno.

ROMAGNOLI 5

Sembrano lontanissimi i clean scheet di un anno fa che avevano reso celebre la difesa della Lazio. Al Genoa basta un affondo per portare a casa i tre punti.

MARUSIC 5

I pericoli maggiori arrivano quando decide di proporsi in avanti, quando c'è da ripiegare spesso è vittima di pericolosi blackout, è lui a tenere Retegui in gioco sull'azione del gol. (20' st Pellegrini 5: prova a spingere ma va a vuoto).

KAMADA 5

Una serata storta nella prima mezz'ora perde almeno tre palle e consente al Genoa insperate ripartenze, ha un sussulto prima dell'intervallo quando in scivolata sfiora la rete del pareggio. (20' st Vecino 5: un ingresso che cambia davvero poco).

CATALDI 5

Il Genoa pinge tanto soprattutto nel mezzo e lui non riesce quasi mai a fermare le ondate rossoblù a fine primo tempo è costretto a stendere Badelj e si becca un giallo che lo condiziona non poco. (33' st Castellanos 6: con lui due tiri in porta, fiorse entra tardi).

LUIS ALBERTO 6

Stesso copione di Lecce è il più reattivo entra fin da subito in partita e quando la Lazio va sotto prova a scuotere i compagni ma è l'unico a tentare una reazione vera.

FELIPE ANDERSON 5

Gara in chiaroscuro per il brasiliano mai in partita e sempre all'inseguimento dell'avversario.

IMMOBILE 5

Cerca spesso il varco in mezzo alla difesa del Genoa ma quando ha il pallone tra i piedi viene costantemente braccato da tre giocatori. Nella ripresa accarezza la traversa con un pallonetto.

ZACCAGNI 5

Un paio di strappi soprattutto in avvio poi si spegne ancor prima che la gara entri nel vivo. Marcato a vista dagli avversari ha pochissimo spazio di manovra.

SARRI 5

Festeggia le 100 panchine con la Lazio nel peggiore dei modi, una sconfitta pesante per morale e classifica, una avvio di stagione da incubo impronosticabile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Agosto 2023, 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA