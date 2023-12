Lazio-Genoa 1-0, le pagelle: Guendouzi monumentale, Kamada deludente. Sarri ai quarti con vista derby

di Enrico Sarzanini

La Lazio si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia. Negli ottavi la formazione biancoceleste ha battuto il Genoa 1-0 grazie ad una rete di Guendouzi a segno al 5' del primo tempo. Ora la Lazio affronterà la vincente di Roma-Cremonese.

LE PAGELLE

PROVEDEL 6

Questa volta non è chiamato a nessun miracolo, deve solo limitarsi all'ordinaria amministrazio e che gestisce senza patemi. Sesto clean sheet interno di fila.

HYSAJ 6

Copre con grande sicurezza e all'occorrenza si affaccia in avanti senza troppe esitazioni. Bravo a farsi trovare sempre pronto.

PATRIC 6,5

Capitano in questa notte di coppa guida il reparto con la solita sicurezza e senza ansie, unica nota stonata il liscio su Retegui. Esce per un problema fisico. (19' st Marusic 6: ottimo anche da centrale).

GILA 6,5

Impatto sulla gara da dimenticare: prima si fa strappare il pallone dai piedi da Retegui poi buca due volte su Kutlu. Nella ripresa però salva su Retegui.

PELLEGRINI 6,5

Messo da parte alla seconda da titolare in stagione manda un chiaro messaggio a Sarri. Bravo a scippare il pallone sull'azione dell'1-0 che è una sua invenzione.

GUENDOUZI 7,5

Sblocca al 5' piazzando all'angolino con un piattone chirurgico che non lascia scampo a Leali.

ROVELLA 6,5

Corre, imposta, tampona e alla fine non molla mai di un centimetro soprattutto quando il Genoa si affaccia in avanti. (34' st Cataldi, sv).

KAMADA 5

Ennesima occasione persa per il giapponese che non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco quando ha il pallone sembra sempre spaesato. (35' st Basic 5: si divora il raddoppio).

ISAKSEN sv

Terza di fila da titolare ormai è un punto fisso di Sarri ma proprio nel suo momento migliore chiede il cambio per un fastidio muscolare alla coscia sinistra. (26' pt Anderson 5: entra con troppa sufficienza).

CASTELLANOS 5

Un paio di fiammate ma non riesce mai ad essere incisivo sotto porta nemmeno quando potrebbe farlo. (19' st Immobile: 6,5 scalda subito le mani a Leali, manda in porta Basic che spreca).

PEDRO 6,5

Due gol in Champions e quello decisivo sabato contro il Cagliari in campionato questa volta non segna ma quando ha la palla tra i piedi è immarcabile.

SARRI 6,5

Terza vittoria di fila per la lazio che dopo gli ottavi di Champion centra i quarti di Coppa Italia e ora guarda al campionato con fiducia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA