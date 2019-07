Lazio, manita contro l'Entella: rete di Luis Alberto, doppiette di Correa e Patric

Milinkovic per 45 minuti resta a guardare i compagni. Inzaghi, contro l’Entella (5-0 il risultato finale), fa le prove della Lazio futura. Senza Sergej la scena se la prendono Luis Alberto (un gol) e Correa (doppietta). Lo spagnolo calamita a sé ogni pallone e accende tutte le azioni da gol. L’argentino, sbocciato a pieno nel finale dello scorso anno, conferma il suo ottimo stato di forma fisico e mentale. Imprendibile in quel ruolo a metà tre trequartista e seconda punta. Primo test di livello per i biancocelesti che hanno dimostrato di essere già ad un buon livello di preparazione. Ritmo superiore dei biancocelesti rispetto ai ragazzi di Boscaglia. Inzaghi schiera un 3-5-2 con Lazzari e Jony sulle fasce, Parolo con Luis Alberto ai lati di Badelj. Il regista, nonostante il lungo discorso fattogli ieri da Inzaghi è sembrato poco partecipe nel gioco. Tra i pali Guerrieri, in difesa Luiz Felipe e Radu insieme ad Acerbi. L’ex Sassuolo è sempre più l’allenatore in campo di Inzaghi che ieri gli ha risparmiato i 18 minuti finali, i primi saltati di tutte le partite disputate finora.



PROMOSSI E RIMANDATI

Nella ripresa, l’ingresso di Milinkovic, accende i tifosi. E’ innegabile che il suo peso specifico dentro e fuori dal campo si faccia sentire. Strappa applausi in continuazione. Avvia l’azione del 3-0 e propizia il 5-0, incita costantemente i compagni che a loro volta cercano sempre i suoi piedi per accendere i contropiedi. Sergej dialoga spesso con Cataldi (rinnovo di contratto quadriennale), eletto dal tecnico biancoceleste come il vice Leiva. Il brasiliano è ancora infortunato. Anche in avanti Inzaghi cerca risposte. Immobile è una certezza anche se non fa gol, Caicedo resta a riposo. Luci e ombre per Adekanye a cui il tecnico biancoceleste chiede molto di più. In difesa anche Vavro si deve ancora sgrossare. Deve trovare i tempi e sgrossarsi negli interventi. Salva sulla linea un gol fatto di De Luca. A sinistra Jony non è apparso ancora in condizione. Da rivedere. Mercoledì 24 Luglio 2019, 21:54







