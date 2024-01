Lazio, Sarri riabbraccia Luis Alberto: Zaccagni e Isaksen in dubbio. Fiducia a Vecino

di Enrico Sarzanini

La ripresa in ottica derby della Lazio regala una sorpresa a Sarri, che riabbraccia Luis Alberto. Lo spagnolo ieri si è allenato in gruppo e torna dunque a disposizione del tecnico biancoceleste in vista della gara contro la Roma che vale le semifinali di Coppa Italia. Reduce della lesione di basso/medio grado dell'adduttore della coscia sinistra riportata contro l'Empoli, Luis Alberto sarà certamente tra i convocati ma vista la lunga assenza dai campi è possibile che trovi spazio magari nel finale di gara per iniziare a mettere minuti nelle gambe. Nuove valutazioni in ogni casi verranno fatte nella rifinitura di oggi.

Il tecnico però deve fare i conti con le condizioni di Zaccagni e Isaksen usciti acciaccati da Udine. Per quanto riguarda il primo filtra ottimismo, la botta alla caviglia non preoccupa mentre il danese ha un fastidio al ginocchio dopo essere caduto male che impone massima cautela.

FESTA PER I 124 ANNI Come da tradizione allo scoccare della mezzanotte c'è stata la grande festa dei tifosi della Lazio per il 124° compleanno, in migliaia si sono riversati in piazza della Libertà tra bandiere e fuochi d'artificio. Oggi alle 16:30 prima cerimonia istituzionale alla Regione Lazio.

