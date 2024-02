Lazio-Bologna 1-2, le pagelle: Guendouzi in palla, Isaksen un'ira di Dio. Incubo Marusic, Provedel ma che fai?

di Domenico Zurlo

Il Bologna espugna l'Olimpico e ora sogna la Champions: Atalanta agguantata a 45 punti e il quarto posto è una realtà. Contro la Lazio, passata in vantaggio con Isaksen, una vittoria 2-1 in rimonta: prima El Azzouzi (su errore di Provedel) poi il solito Zirkzee puniscono Sarri. Thiago Motta può esultare: l'Europa è sempre più alla portata.

Le pagelle della Lazio

PROVEDEL 4,5

Il gol del pareggio rossoblù nasce da un brutto pasticcio in area di rigore e per il biondo portiere biancoceleste è un errore imperdonabile. Incolpevole sul gol di Zirkzee, ma la frittata ormai era fatta.

LAZZARI 6

Molto attivo in fase iniziale, si spegne col passare dei minuti. Ma l'impressione è che in questa squadra, e con questo modulo, sembri sempre un pesce fuor d'acqua (Pellegrini 6: tra i meno peggio nel forcing finale)

GILA 5,5

Perfetto col Bayern, meno contro gli uomini di Motta. Ma in questo momento, incredibile a dirsi, Zirkzee e Ferguson non sono avversari meno difficili di Kane e Sanè. Da rivedere

PATRIC sv

Fuori dopo pochi minuti per infortunio (Casale 5,5: uscito dalle grazie dell'allenatore, non ha il ritmo partita e si vede)

MARUSIC 5

Fa gran fatica contro Orsolini, poi passa dal lato opposto e viene asfaltato da Kristiansen nell'azione del 2-1. Per il montenegrino una gara da incubo

GUENDOUZI 6,5

Tra i più in palla, sicuramente il migliore dei centrocampisti: tonico nel pressing e negli inserimenti, ma nel secondo tempo si perde anche lui come tutta la squadra. Sfiora il gol, salva Lucumi

CATALDI 5,5

I trequartisti del Bologna gli passano da tutte le parti, lui prova a metterci una pezza con grinta ma non può fare molto di più.

LUIS ALBERTO 5,5 Co-protagonista del pasticcio sul gol dell'1-1, tenta di rifarsi con qualche verticalizzazione delle sue ma sembra predicare nel deserto (Kamada sv: è entrato?)

ISAKSEN 7 Un'ira di Dio a inizio partita, la bella prestazione europea gli ha dato grande autostima e nel primo tempo sfiora addirittura la doppietta. Sempre meglio l'intesa con Immobile, che anche grazie al suo brio sembra in ripresa. Bella scoperta (Pedro 5,5 Esperienza al servizio dell'attacco, ma entra nel momento migliore del Bologna e riesce a fare poco per cambiare le cose)

IMMOBILE 6.5 Assist a Isaksen, un gol annullato e un altro sfiorato: bomber Ciro sta tornando. Peccato che non basti (Castellanos 5: il suo ingresso è indecifrabile)

FELIPE ANDERSON 4,5 Irritante come nelle sue serate peggiori, e quest'anno non è la prima volta. E a prescindere dal ruolo (a sinistra rende meno che a destra) dà l'impressione di essere ormai entrato nel tunnel di un'annata sempre più negativa. L'atteggiamento non aiuta

SARRI 5

La sua Lazio in campionato è lontana parente di quella vista in Champions. E passa dal concedere zero tiri in porta al Bayern Monaco al farsi dominare in casa dal Bologna, rischiando anche l'imbarcata nel finale. Da salvare solo i primi 20 minuti, poi buio totale: e la classifica si fa sempre più complicata.

